POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Raub von Mobiltelefon in der Südstadt

Nachdem ein 39-jähriger Mann einer 49-Jährigen am Dienstagabend in der Karlsruher Südstadt gewaltsam ein Mobiltelefon entriss, sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 49-Jährige gegen 17:00 Uhr auf dem Weg zu einer Straßenbahnhaltestelle, als ihr ehemaliger Lebensgefährte sie in der Augartenstraße nahe der Friedenskirche offenbar am Arm packte und versuchte sie in seinen Pkw zu ziehen. Als ihm dies misslang, soll der 39-Jährige in die Jackentasche der Frau gegriffen haben und ihr Mobiltelefon trotz Gegenwehr gewaltsam an sich genommen haben. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, rief die 49-Jährige daraufhin um Hilfe. Passanten bemerkten die Rufe und fertigten wohl Fotos der Beteiligten. Der vermeintliche Täter stieg hierauf in seinen Pkw und fuhr mit der Beute davon.

Nachdem die Geschädigte die Polizei informierte, nahmen Polizeibeamte den Verdächtigen vorläufig fest und stellten bei der Dursuchung seines Pkw das vermeintliche Raubgut sicher. Nach Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen setzten die Beamten den 39-Jährigen schließlich wieder auf freien Fuß.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder Fotos gefertigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

