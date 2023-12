Polizei Münster

POL-MS: Raub auf Parkplatz in Kinderhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein 32-jähriger Münsteraner ist am Donnerstagabend (28.12, 19:00 Uhr) auf einem Parkplatz am Sprickmannplatz in Kinderhaus ausgeraubt worden.

Der Münsteraner saß in seinem grauen VW Golf auf dem Fahrersitz, als eine unbekannte, männliche Person die Seitentür öffnete und nach dem Schlüsselbund, welcher in der Mittelkonsole abgelegt war, griff. Der Münsteraner versuchte seinen Schlüsselbund festzuhalten. Daraufhin schlug der Räuber dem 32-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte fußläufig mit dem Schlüsselbund, samt Fahrzeugschlüssel, sowie dem Verlobungsring in Richtung Killingstraße.

Der Räuber ist circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 22 bis 28 Jahre alt. Er hat schwarze, leicht lockige Haare, war schlank gebaut, mit einer gräulichen Winterjacke mit Kapuze und einer blau- gräulichen Baggyhose mit weißen Kronen oder "Pik-Zeichen" bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

