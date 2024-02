Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Pkw kollidiert mit Rettungswagen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen am Freitagnachmittag in Waghäusel wurden zwei Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 73-jähriger Autofahrer gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 555 von Oberhausen-Rheinhausen kommend in Richtung Kirrlach, als er hinter sich einen Rettungswagen mit eingeschaltetem Sondersignal wahrnahm. Offenbar um dem Einsatzfahrzeug freie Fahrt zu gewähren, bog der 73-jährige Nissan-Fahrer nach rechts in die Haslacher Straße ein. Als der Krankenwagen daraufhin jedoch ebenfalls in die Haslacher Straße einbog und den Nissan überholen wollte, setzte dieser im Einmündungsbereich wohl unvermittelt zu einem Wendemanöver an. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge miteinander.

Bei Zusammenstoß zogen sich beide Insassen des Rettungswagens leichte Verletzungen zu. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro.

