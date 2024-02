Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahndungserfolg nach Einbruch in Dönerladen - Zwei Tatverdächtige werden dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem Einbruch in einen Dönerladen in der Ostendstraße nahm die Polizei am frühen Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren im Laufe des Mittwochs dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Verdächtigen eine Glasscheibe des Geschäfts mit einem Gegenstand eingeworfen haben und anschließend in den Verkaufsraum eingedrungen sein. Im Inneren sollen sie dann die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld sowie eine Kasse entwendet haben.

Eine Anwohnerin wurde gegen 04:50 Uhr auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Personen auf dem Fahrrad flüchteten. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen unterzogen Polizeibeamte die Verdächtigen im Citypark einer Kontrolle und nahmen sie vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Festgenommenen stellten die Polizeibeamten mutmaßliches Diebesgut sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Die Höhe des entstandenen Sach-und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Haus des Jugendrechts geführt. Unter anderem prüfen die Ermittler, ob die Tatverdächtigen auch für einen weiteren Einbruch in ein nebenan gelegenes Tattoo-Studio in Betracht kommen. Unbekannte hatten dort in der Nacht ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und u.a. Bargeld entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell