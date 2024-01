Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Bühl/Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Kontrolle eines Fernreisebusses am Tank-und Rasthof Bühl an der BAB 5 einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen pakistanischen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 400 EUR bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Zu einer weiteren Festnahme kam es am Sonntagmorgen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Mazedonien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Hier wurde bei einem 22-jährigen mazedonischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte festgestellt. Der Vater des Mannes konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 681 Euro bezahlen und seinen Sohn vor dem Gefängnis bewahren.

