Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Motorradfahrer bei Unfall in der Bietigheimer Straße schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er am Donnerstag (05.10.2023) gegen 05:30 Uhr in Tamm in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 57-Jähriger fuhr dort mit seinem Lkw vom Gelände einer Spedition in der Bietigheimer Straße, um einen großen Bogen zu fahren und wieder auf das Speditionsgelände zurückzukehren. Zeitgleich fuhr der 32-Jährige mit seiner Suzuki auf der Bietigheimer Straße in Richtung Ortsmitte Tamm. Da der Lkw am Rand der Bietigheimer Straße bis nahezu zum Stillstand abgebremst hatte, wollte der Motorradfahrer den Lkw überholen. Dies übersah offenbar der 57-Jährige, der wieder anfuhr und sein Wendemanöver beenden wollte. Der 32-Jährige leitete darauf eine Vollbremsung ein, stürzte und rutschte mit seinem Motorrad gegen die linke Fahrzeugseite des Lkw. Das Motorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 5.000 Euro an dem Motorrad und rund 1.000 Euro an dem Lkw. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bietigheimer Straße halbseitig gesperrt werden, der Verkehr wurde aus beiden Richtungen abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kam es zu Behinderungen im einsetzenden Berufsverkehr.

