Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Jungen auf E-Scooter flüchten nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Beetle war am Donnerstag (05.10.2023) gegen 07:50 Uhr auf der Hohheckstraße in Leonberg unterwegs. Zeitgleich fuhren zwei Jungen auf einem E-Scooter aus Richtung Brennerstraße kommend die Friedenstraße entlang. An der Kreuzung zur Hohheckstraße missachtete der Fahrer des E-Scooter die Vorfahrt der von rechts kommenden VW-Lenkerin, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem VW kam. Die beiden Jungen auf dem Scooter stürzten, wobei sich der Fahrer eine leicht blutende Verletzung am Unterarm zuzog. Als die 18-Jährige Rettungsdienst und Polizei verständigen wollte, stiegen beide Jungen wieder auf den E-Scooter und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der Sachschaden an ihrem Fahrzeug wird auf rund 500 Euro geschätzt. Bei den beiden unbekannten Kindern soll es sich um Jungen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren gehandelt haben, die beide braune Haare hatten und mit Jogginganzügen bekleidet waren. Am E-Scooter war vermutlich kein Versicherungskennzeichen angebracht. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfall unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell