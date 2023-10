Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Taschendiebe am Bahnhof aktiv - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Tamm sucht eine noch unbekannte Geschädigte, die am Donnerstag (05.10.1023) gegen 13:45 Uhr vor dem Bahnhof in Tamm von zwei Taschendiebinnen bestohlen wurde. Zeugen konnten beobachten, wie zwei zunächst unbekannte Frauen auf eine dritte Frau zugingen, die in der Tammer Bahnhofstraße vor dem Bahnhof stand. Eine der Unbekannten rempelte die wartende Frau an, während die zweite Unbekannte zeitgleich in deren Handtasche griff und eine Geldbörse entwendete. Die beiden Tatverdächtigen sowie die bestohlene Frau verließen in der Folge den Bahnhofsvorplatz und konnten von der zwischenzeitlich verständigten Streifenwagenbesatzung nicht mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Fahndung konnten in der Ludwigsburger Straße schließlich zwei 50 und 24 Jahre alte Frauen festgestellt und kontrolliert werden, die auf die Personenbeschreibung der Zeugen passten. Für die weiteren Ermittlungen wird nun die noch unbekannte Frau gesucht, die zuvor am Bahnhof bestohlen worden war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tamm unter Tel. 07141 601014 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell