Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Mundelsheim: Folgenschwerer Unfall an der Anschlussstelle Mundelsheim

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und etwa zehn Kilometer Rückstau sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (05.10.2023) gegen 13:00 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim ereignete. Eine 65-jährige Opel-Lenkerin wollte dort auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn übersah sie mutmaßlich den dort fahrenden Sattelzug eines 27-jährigen Lkw-Fahrers und scherte vor ihm ein. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Opel Zafira und dem Sattelzug, woraufhin der Opel ins Schleudern geriet und zunächst gegen einen Skoda prallte, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Anschließend stieß der Opel links gegen die Schutzplanke, wurde nach rechts abgewiesen und kam schließlich stark beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Skoda wurde durch den Aufprall ebenfalls gegen die Schutzplanke gedrückt und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die Opel-Fahrerin und der 51-jährige Lenker des Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 27-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden unfallbeteiligten Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Schaden an der Schutzplanke beträgt etwa 3.500 Euro. Der Verkehr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart konnte über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15:30 Uhr konnten wieder alle Fahrstreifen freigegeben werden. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen über die weitläufige Unfallstelle war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

