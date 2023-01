Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis: Polizei Bad Salzdetfurth beschlagnahmt gefälschten Führerschein

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/ Wesseln (lud)

Am 01.01.2023, um 19:15 Uhr, wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer in der Detfurther Straße Ecke Am Steinbruch in 31162 Bad Salzdetfurth OT Wesseln im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 33-Jährige Breinumer einen ausländischen EU-Kartenführerschein aus. Die Beamten stellten hierbei fest, dass das Dokument eine Totalfälschung ist und der PKW-Fahrer somit ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war.

Für die weiteren Ermittlungen wurde das Dokument beschlagnahmt. Nunmehr muss der Breinumer auf das Autofahren verzichten und setzte seinen Heimweg zu Fuß fort. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell