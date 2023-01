Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Mülltonne samt Unterstand, einer Hecke und einer gelben Wertstofftonne

Sarstedt (TK) Am 31.12.22, gegen 20.45 Uhr, geriet eine blaue Altpapiertonne in der Straße Im Winkel in Brand. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand durch einen Feuerwerkskörper entstanden sein. Der Brand griff noch auf eine weitere Mülltonne und den hölzernen Mülltonnenunterstand über. Ein in der Nähe stehender PKW wurde durch Funkenflug leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

Am 01.01.23, gegen 00.15 Uhr, geriet eine Hecke in der Giesener Straße und gegen 02.20 Uhr eine gelbe Wertstofftonne in der Straße Am Kipphut in Brand. Hier beschädigten die Flammen noch einen in der Nähe stehen Stromkasten. Auch hier ist von einer Inbrandsetzung durch Feuerwerkskörper auszugehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Alle Brände wurden durch die FFW gelöscht.

