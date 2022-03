LPI-GTH: Zeugensuche nach Brand

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Am frühen Abend kam es gestern in Bereich "An den Drei Teichen" zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Ereignisort eine Wiese in Brand, wobei sich das Feuer auf einen Holzstapel in der Nähe sowie einen Wohnwagen und ein Fahrzeug ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Ein 81 Jahre alter Mann erlitt leichte Verletzungen. Die ...

mehr