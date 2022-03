Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Abend kam es gestern in Bereich "An den Drei Teichen" zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Ereignisort eine Wiese in Brand, wobei sich das Feuer auf einen Holzstapel in der Nähe sowie einen Wohnwagen und ein Fahrzeug ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Ein 81 Jahre alter Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Gotha aufgenommen, hierzu können zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussagen getroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0057657/2022) zu melden. (db)

