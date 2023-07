Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Drei spielende Kinder im Gleis - S-Bahn leitet Gefahrenbremsung ein

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 26. Mai 2023 musste erneut ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn in der Ortslage Halle Neustadt eine Gefahrenbremsung einleiten, da sich gegen 15:30 Uhr Kinder im Gleisbereich aufhielten. Als die drei Deutschen den Zug bemerkten, entfernten sie sich aus dem Gefahrenbereich, konnten aber im Rahmen der Nachsuche von einer Streife der alarmierten Bundespolizei aufgegriffen werden. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn veranlasste im Zeitraum von 15:33 - 16:12 Uhr eine Streckensperrung. Das 11-jährige Mädchen und die beiden 12-jährigen Jungen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, bis die telefonisch verständigten gesetzlichen Vertreter sie vor Ort in Obhut nahmen. Die eingesetzten Bundespolizisten belehrten die Kinder und ihre Eltern eingehend über die Gefahren, in die sich die Sprösslinge unbedarft begeben hatten und welche finanzielle, aber vor allem gesundheitlichen Konsequenzen ein solches Handeln zur Folge haben kann: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung erst oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. In diesem Fall ist glücklicherweise nichts passiert. Auch die Reisenden, welche sich in der betroffenen Bahn befanden, blieben bei der Schnellbremsung unverletzt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und bittet alle Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen und sie diesbezüglich zu sensibilisieren. Im aktuellen Fall wird die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg den Kontakt zu den Kindern suchen und sie ebenfalls noch einmal sensibilisieren.

