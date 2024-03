Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Steinheim an der Murr: Tatverdächtiger nach Diebstählen aus Fahrzeugen festgenommen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Marbach am Neckar konnten am Dienstag, den 26.03.2024, einen 22-Jährigen vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen begangen zu haben.

Im Laufe des Vormittags hatten sich mehrere Personen bei der Polizei gemeldet, da sie beobachtet hatten, wie ein Mann in den Stadtgebieten von Steinheim und Murr unterwegs war und dort versucht haben soll, geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte gegen 10.40 Uhr ein 22-jähriger Mann in einem Fast-Food-Restaurant in der Robert-Bosch-Straße in Murr angetroffen werden, auf den die von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung passte. Bei einer Durchsuchung der Person konnten Kleidungsstücke gefunden werden, die einem Diebstahl aus einem Kellerraum in der Talstraße in Murr zuzuordnen waren. Außerdem hatte der Mann eine größere Menge Bargeld unbekannter Herkunft bei sich. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für die Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier Marbach am Neckar verbracht. Dort sperrte er sich u.a. gegen die Verbringung in eine Gewahrsamszelle und beleidigte zudem die Einsatzkräfte massiv.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Folgetag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Die Richterin erließ Haftbefehl gegen den Mann und setzte diesen gegen Auflagen außer Vollzug.

Der Polizeiposten Steinheim an der Murr führt die Ermittlungen und sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte, denen möglicherweise in Steinheim oder Murr Gegenstände oder Bargeld aus geparkten Fahrzeugen gestohlen wurden. Entsprechende Hinweise werden unter Tel. 07144 82306-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

