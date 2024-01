Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Unfall bei Glätte

Am Sonntag krachte ein 34-Jähriger auf der B30 bei Laupheim in die Leitplanke.

Ulm (ots)

Gegen 19.49 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem BMW X3 auf der B30 in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Mitte und Achstetten fuhr er auf schneeglatter Fahrbahn wohl zu schnell. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte in die Leitplanke. Der BMW blieb fahrbereit und der Fahrer unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 10.000 Euro, an der Leitplanke auf 500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B30 kurzzeitig in Richtung Ulm gesperrt werden.

