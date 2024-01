Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Auf frischer Tat ertappt

Am Sonntag hatten es Unbekannte auf einen Zigarettenautomaten in Donzdorf abgesehen.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag gegen 3.41 Uhr wie sich vier Unbekannte an einem Automaten in der Daimlerstraße zu schaffen machten. Deshalb verständigte er die Polizei. Laut Zeuge waren die Unbekannten mit einem dunklen Auto vor Ort. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Zu Fuß und mit dem Auto flüchteten die Unbekannten. Am Automaten fanden die Ermittler neben Aufbruchspuren auch Werkzeug. Das stellten sie sicher. Bei der Fahndung gelang es zwei Verdächtige, die zu Fuß flüchteten, vorläufig festzunehmen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 16-Jährige wurde seinen erziehungsberechtigen Übergeben. Gegen beide wird wegen versuchten Bandendiebstahls ermittelt. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tätern, die mit einem dunklen Audi flüchteten, dauern an. Die Polizei prüft auch, ob die Verdächtigen für weitere Aufbrüche verantwortlich sind.

