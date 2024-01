Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgängerin wird von Rottweiler angefallen

Am Freitagabend wird eine Frau in der Göppinger Fußgängerzone von einem Hund verletzt.

Ulm (ots)

Ein 49-jährige Frau war am Freitagabend zu Fuß in der Göppinger Innenstadt unterwegs. Gegen 19.30 Uhr befand sie sich unweit der Buchhandlung Osiander in Marktstraße. Dort wurde sie unvermittelt von einem größeren Hund, laut der Frau einem "Rottweiler", angefallen und im Gesicht verletzt.

Der Hundebesitzer entfernte sich mit seinem Hund nach der Attacke kommentarlos, ohne sich in irgendeiner Art und Weise um die verletzte Frau zu kümmern.

Die Frau beschrieb den Mann bei ihrer Anzeigeerstattung wie folgt: Alter ca. 25-30 Jahre, ca. 165 cm groß, Brillenträger, südländisches Aussehen.

Zeugen, die Angaben zur Person des Hundehalters bzw. zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Göppingen, Tel.-Nr. 07161 632360, in Verbindung zu setzen.

