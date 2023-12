Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.12.23

Eschwege (ots)

Unfall beim Rückwärtsfahren

Um 16:52 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 67-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Bremer Straße in Eschwege. Nachdem sie in die Straße "Unter dem kleinen Wehr" abgebogen war, wollte sie aus dieser Straße wieder rückwärts herausfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw BMW. Der Sachschaden wird mit ca.500 EUR angegeben.

Unfall beim Vorbeifahren

Um 18:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 46-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die Straße "Vor dem Berge" aus Richtung Sophienplatz in Richtung Kirchgasse. Aufgrund eines dort verbotswidrig geparkten Pkws Peugeot, der halb auf dem Gehweg und halb auf der Straße stand, kam es zu einer deutlich verengten Fahrbahn. Beim Vorbeifahren an dem geparkten Auto kam es dadurch zu einer seitlichen Kollision, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatzgelände des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege wurde gestern Vormittag ein schwarzer Skoda Fabia beschädigt. Zwischen 11:00 Uhr und 11:35 Uhr wurde das Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 01:58 Uhr wurde vergangene Nacht ein 33-Jähriger aus Eschwege auf dem Radweg entlang der L 3244 in der Gemarkung von Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Der 33-Jährige war zu dieser Zeit mit einem E-Scooter unterwegs. Wie sich herausstellte führte er den E-Scooter, obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Der Scooter wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Im Kemelathenweg in Eschwege versuchten in der Nacht vom 06./07.12.23 unbekannte Täter in den dortigen Kindergarten "Sterntaler" einzubrechen. Dabei wurden sowohl die Tür als auch Fenster von den Unbekannten angegangen, worauf deutliche Hebelspuren hindeuten. Da ein Eindringen nicht gelang, blieb es beim Sachschaden, der auf ca. 1000 EUR geschätzt wird. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Um 19:27 Uhr wurde gestern Abend die Polizei in Eschwege alarmiert, nachdem durch Zeugen eine Auseinandersetzung vor dem Vodafone-Shop in der Forstgasse in Eschwege gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei jugendliche Mädchen in Streit geraten waren. Im Verlauf des Streites zog dann eine 15-Jährige aus Eschwege eine 13-Jährige aus der Gemeinde Meinhard an den Haaren und stieß diese zu Boden. Anschließend soll sie die am Boden liegende gegen Rücken und Kopf getreten haben. Die 13-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 00:45 Uhr kollidierte vergangene Nacht eine 30-Jährige aus Sontra mit einem Fuchs, als sie mit ihrem Pkw auf der K 28 zwischen Lindenau und Sontra unterwegs war. Der Fuchs überlebte den Unfall nicht; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 17:45 Uhr hatte gestern Nachmittag ein 61-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw in der Poststraße in Hessisch Lichtenau auf dem rechten Parkstreifen hinter dem Pkw einer 44-Jährige aus Helsa geparkt. Diese setzte ihr Auto in diesem Moment zurück und fuhr dadurch gegen den Pkw des 61-Jährigen. Während die 44-Jährige angab, dass der andere Unfallbeteiligte zu schnell eingeparkt habe, gab der 61-Jährige an, bereits mit dem Auto gestanden zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 06.12.23, 18:00 Uhr bis zum 07.12.23, 12:00 Uhr wurde in der Kasseler Straße in Kleinalmerode ein Pkw Mercedes beschädigt. Unbekannte zerstachen die beiden Reifen auf der Beifahrerseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

