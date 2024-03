Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen nach Unfall in der Hirschbergstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nach einem Unfall, der sich bereits am Samstag, 23.03.2024, gegen 16.15 Uhr in der Hirschbergstraße in Eglosheim ereignete. Eine 44 Jahre alte VW-Lenkerin wollte von der Theurerstraße nach links in die Hirschbergstraße abbiegen, während gleichzeitig ein 21 Jahre alter Renault-Lenker die Hirschbergstraße aus Richtung Asperg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Da sich die Angaben zum Unfallhergang unterscheiden, bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell