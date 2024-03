POL-K: 240319-1-K Duo schlägt Kölner an Richard-Wagner-Straße zusammen - Öffentlichkeitsfahndung

Polizei Köln

Duo schlägt Kölner an Richard-Wagner-Straße zusammen - Öffentlichkeitsfahndung

Mit Handy-Fotos eines Zeugen fahndet die Kripo Köln derzeit nach zwei Männern, die in der Nacht auf Sonntag (21.12.2023) an der innerstädtischen Richard-Wagner-Straße einen Fußgänger (31) attackiert und schwer verletzt haben sollen. Gegen 0.45 Uhr sollen die Angreifer den Kölner zunächst sexuell beleidigt und dann mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht haben. Anschließend seien die Verdächtigen in Richtung Jülicher Straße geflüchtet.

Einer der Unbekannten wird als circa 1,75 Meter groß, schlank und braunhaarig beschrieben. Er habe eine dunkle Jacke mit Kapuze, hellblaue Jeanshose und weiße Schuhe getragen. Diesen Angreifer soll sein Komplize mit "Felix" angesprochen haben. Sein Mittäter wird als etwa 1,80 Meter groß, schlank und ebenfalls braunhaarig beschrieben. Dieser Mann sei mit einem beigefarbenen Mantel, weißer Stoffhose und braunen Schuhen bekleidet gewesen.

Die Fahndungsfotos sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/130216

Um Hinweise an die Kriminalinspektion Staatsschutz wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

