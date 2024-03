Polizei Köln

POL-K: 240315-5-K Polizei bilanziert Einsatzmaßnahmen der Aktionswoche Ebertplatz

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat zusammen mit dem Ordnungsdienst der Stadt Köln, dem Ausländeramt, dem Zoll, der Kämmerei sowie der Steuerfahndung im Rahmen einer Aktionswoche Ebertplatz vom 8. bis 14. März Großkontrollen durchgeführt. Im Fokus der Aktionswoche standen die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität sowie Gaststättenkontrollen. Beamte des Einsatztrupps "Präsenz", der Bereitschaftspolizei, der Diensthundeführerstaffel sowie auf Drogendelikte spezialisierte Kriminalbeamte haben 214 Personen überprüft, 65 Platzverweise ausgesprochen und zur Durchsetzung der Platzverweise zwei Personen in Gewahrsam genommen. Insgesamt fertigten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten 35 Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und stellten Drogen in Form von Kokain, Cannabis, Ecstasy und Amphetamine sicher. Im Rahmen einer Überprüfung vollstreckten sie einen Haftbefehl.

Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz Martin Lotz bilanziert: "Wir arbeiten täglich daran, das Sicherheitsgefühl der Menschen an Kriminalitätsbrennpunkten unserer Stadt zu verbessern. Deshalb werden wir auch in Zukunft im engen Schulterschluss mit unseren Netzwerkpartnern Großkontrollen am Ebertplatz durchführen. Ziel ist die örtliche Drogenszene aufzuhellen, Beteiligte und deren Vernetzungen festzustellen, Drogendepots auszuheben und entsprechende Strafermittlungen einzuleiten."(ja/al/cg)

