Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger das Handwerk gelegt

Erfurt (ots)

Am vergangenen Freitag erstattete ein Mann bei der Polizei in Wolfsburg Anzeige wegen Unterschlagung seines hochwertigen BMW. Das Fahrzeug konnte schließlich unweit vom Erfurter Zoopark geortet werden. Der BMW wurde schließlich ausfindig gemacht und der 47-jährige im Auto sitzende Tatverdächtige gestellt. Der Mann wies sich zunächst mit dem Dokument eines verstorbenen Familienmitgliedes aus, konnte die Beamten jedoch damit nicht an der Nase herumführen. Über seine Fingerabdrücke flog der Schwindel schnell auf und damit auch der Grund der falschen Angaben: Gegen den bundesweit unter anderem wegen Betrügereien bekannten Herren lagen gleich vier Haftbefehle vor, sodass er noch am selben Tag in eine JVA gebracht wurde. Im Gepäck führte er zudem eine Bargeldsumme im niedrigen fünfstelligen Bereich mit sich, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einer Betrugshandlung in Bayern stammt. Das Geld wurde daher eingezogen. Am Folgetag wurde dem, nun wieder glücklichen, Fahrzeugeigentümer sein BMW wieder ausgehändigt. (TS)

