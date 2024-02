LPI-EF: Mehrere Anzeigen eingefangen

Erfurt (ots) - In einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung hat sich eine 23-jährige Erfurterin zu verantworten, nachdem sie am Freitagabend insgesamt 6 Glasscheiben des Wartebereiches an der Straßenbahnhaltestelle "Melchendorf" in Erfurt mit Steinwürfen komplett zerstört hatte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 6.000,- EUR. (StSch) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 ...

mehr