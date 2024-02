Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fackel-Pappel

Erfurt (ots)

Am Freitagabend hatten sich drei Jungen im Alter von 11 bzw. 12 Jahren in Egstedt in ihrem Baumhaus, welches in einer hohlen, etwa 20 m hohen Pappel eingebaut war, niedergelassen. Um sich ihren Aufenthalt dort angenehmer zu machen, beschlossen sie, mit einem Feuerzeug ein kleines Feuer zu entfachen. Dies gelang, geriet aber schnell außer Kontrolle, sodass der komplette Baum Feuer fing. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Allerdings hatte dieser den Baum so arg in Mitleidenschaft gezogen, dass die Pappel gefällt werden musste. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (StSch)

