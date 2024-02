Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto aufgebrochen

Erfurt (ots)

Gestern Nacht brach ein Dieb in Erfurt in ein Auto ein. Der Unbekannte hatte den Renault geöffnet und stahl aus dem Innenraum eine Umhängetasche. In dieser befanden sich nicht nur allerhand persönlicher Ausweisdokumente, auch die Fahrzeugzulassung und mehrere Hundepässe fielen dem Langfinger zum Opfer. Wie der Dieb das Auto öffnete ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei warnt davor wertvolle Gegenstände offen in verschlossenen Fahrzeugen liegen zu lassen. (MO)

