LPI-EF: Vier Hände, schnelles Ende

Sömmerda (ots) - In den vergangenen Tagen war in Sömmerda ein restaurierter Autoanhänger das Ziel von Dieben. In der Mozartstraße hatten sich die Unbekannten dem frisch aufbereiteten Anhänger genähert und ihn kurzerhand mitgenommen. Anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute im Wert von über 1000 Euro. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und erstattete Donnerstagvormittag Anzeige bei der Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

