LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Saale-Holzland (ots) - Eisenberg: Unbekannte Täter betraten in der Nacht zu Montag das Gelände einer Firma in der Borgfeldtstraße. Bei einer Halle in Leichtbauweise entfernten die Täter von einer Metallplatte die Schrauben, bogen die Platte nach oben und gelangten so in das Innere der Halle. In dieser lagern Messing- und Kupferbarren. Ein Mitarbeiter der Firma hatte die Polizei informiert, nachdem er kurz nach Mitternacht die Halle betreten wollte und ihm die ...

