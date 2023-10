POL-FL: Achtung Falschmeldung über Sperrung der Schleibrücke in Kappeln

Flensburg, Schleswig, Kappeln (ots) - In Flensburg, Kappeln und Schleswig kommt es aufgrund des Hochwassers aktuell zu zahlreichen Straßensperrungen. Die Polizei bitte die Verkehrsteilnehmer die Bereiche um die Flensburger Förde, Nord-und Südhafen in Kappeln, sowie in Schleswig die angrenzenden Bereiche an der Schlei großräumig zu umfahren. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Flensburg Pressestelle Norderhofenden ...

