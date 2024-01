Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlauben aufgehebelt

Jena (ots)

Stadtroda: Wie der Polizei am Sonntagvormittag mitgeteilt wurde, war eine unbekannte Person gleich in drei Gärten unberechtigterweise unterwegs gewesen. Dabei betrat der Täter die Gartenanlage an der Geraer Straße und hebelte in den drei betroffenen Gärten die Gartenlaube sowie angrenzende Geräteschuppen auf. Laut derzeitigem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0011322/2024 entgegen.

