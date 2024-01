Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte in Firmenhalle

Saale-Holzland (ots)

Eisenberg: Unbekannte Täter betraten in der Nacht zu Montag das Gelände einer Firma in der Borgfeldtstraße. Bei einer Halle in Leichtbauweise entfernten die Täter von einer Metallplatte die Schrauben, bogen die Platte nach oben und gelangten so in das Innere der Halle. In dieser lagern Messing- und Kupferbarren. Ein Mitarbeiter der Firma hatte die Polizei informiert, nachdem er kurz nach Mitternacht die Halle betreten wollte und ihm die aufgebrochene Seitenwand auffiel. Zudem war auch der Alarm zu hören. Als die Polizei vor Ort eintraf, war festzustellen, dass bereits mehrere Kupfer- und Messingbarren im Wert von ca. 2800EUR zum Abtransport bereitgelegt waren. Ob bzw. was konkret entwendet wurde, kann laut derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Die Polizei Saale-Holzland sucht nun Zeugen. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern werden unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0011615/2024 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell