Polizei Hamburg

POL-HH: 231106-5. Zwei schwere Eigenunfälle mit E-Scootern - eine Frau starb an ihren Verletzungen

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: a) 01.11.2023, 18:55 Uhr

b) 31.10.2023, 02:55 Uhr

Unfallorte: a) Hamburg-Jenfeld, Grabkeweg b) Hamburg-Neustadt, Glacischaussee

Letzte Woche ist es in Jenfeld und in der Neustadt zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen, bei denen die Fahrer zweier Elektrokleinstfahrzeuge sich schwer verletzt hatten. Eine 38-jährige Fahrerin ist nun ihren Verletzungen erlegen. In diesem Fall bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

a) Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsermittler der Region Ost (VD 32) zufolge befuhr am vergangenen Mittwoch die 38-Jährige mit ihrem Leih-E-Scooter den Grabkeweg und stürzte aus noch ungeklärter Ursache in Höhe des dortigen Einkaufszentrums auf die Straße.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten die nicht ansprechbare Frau unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Am Freitag erlag sie ihren schwersten Kopfverletzungen.

Polizisten des Polizeikommissariat 38 übernahmen die Unfallaufnahme und zogen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzu. Die Ermittlungen werden jetzt von der VD 32 geführt und dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.

b) Ein weiterer Verkehrsunfall mit einem geliehenen E-Scooter ereignete sich bereits am Dienstag letzter Woche in Hamburg-Neustadt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 30-Jährige die Glacischaussee und kam mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Durch den Sturz auf den Boden zog sich der Mann ebenfalls eine schwere Kopfverletzung zu. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren. Der 30-Jährige wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zuvor eine Alkoholisierung des Mannes fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Die Ermittlungen hierzu haben die Verkehrsermittler der VD 22 übernommen, diese dauern ebenfalls an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell