Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheiben vom Rathaus in Bad Sulza eingeschlagen

Bad Siulza (ots)

Am Wochenende wurden zwei Fensterscheiben des Rathauses in Bad Sulza eingeworfen. Ein Passant bemerkte am Sonntagnachmittag ein Loch in einer Fensterscheibe der Stadtverwaltung und Risse in einer weiteren Scheibe und informierte die Polizei. Der Hammer mit welchem die Scheiben eingeschlagen wurden lies der bisher noch unbekannte Täter am Tatort zurück. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Hinweise zum Täter bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell