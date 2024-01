LPI-J: Mit manipulierten Pedelec unterwegs

Apolda (ots) - In den frühen Morgenstunden des 13.01.2024 wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Apolda durch das schrille Tönen eines Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen. Die angerückte Feuerwehr fordert relativ schnell Verstärkung an, da es sich offensichtlich um einen größeren Einsatz handeln könnte. In der Wohnung eines 34 jährigen sollte Essen auf dem Ofen erwärmt werden, da der Mann schlaf- und angetrunken war, wurde dies wohl vergessen. In der Folge ...

