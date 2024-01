Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: heißer Ofen

Apolda (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.01.2024 wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Apolda durch das schrille Tönen eines Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen. Die angerückte Feuerwehr fordert relativ schnell Verstärkung an, da es sich offensichtlich um einen größeren Einsatz handeln könnte. In der Wohnung eines 34 jährigen sollte Essen auf dem Ofen erwärmt werden, da der Mann schlaf- und angetrunken war, wurde dies wohl vergessen. In der Folge stand seine Küche in Brand. Der Verursacher kam ins Krankenhaus Apolda zur näheren Untersuchung, alle anderen Bewohner wurden kurzzeitig aus dem Haus gebracht, konnten aber nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand Sachschaden in bisher nicht bezifferbarer Höhe. Dank des professionellen Eingreifens der Feuerwehr Apolda, des Rettungsdienstes, der Kriminalpolizei Jena und den Beamten Polizeiinspektion Apolda konnte ein größerer Brand verhindert werden.

