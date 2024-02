Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogenfahrten gestoppt

Erfurt (ots)

Gestern hatte die Polizei zwei Drogenfahrten in Erfurt unterbunden. In zwei Stadtteilen fielen den Beamten verdächtige Autos auf. Ein 25-jähriger VW Fahrer wurde in den Morgenstunden in der Krämpfervorstadt angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Ebenso erging es einem 29-jährigen BMW-Fahrer in Daberstedt am Nachmittag. Auch bei seiner Kontrolle zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis. Beide Fahrer wurden zu Blutentnahmen auf die Polizeidienststelle gebracht und erhielten eine Anzeige. (MO)

