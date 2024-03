Polizei Köln

POL-K: 240315-3-K Zeugenaufruf nach versuchtem Raub auf Senioren

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen 75 Jahre alten Geschäftsinhaber in Köln-Lindenthal am späten Donnerstagabend (14. März), sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,70 Meter großen Verdächtigen. Der Mann soll sich vor der Tat auffällig lange auf der Aachener Straße in Höhe der Haltestelle "Melaten" aufgehalten haben. Er habe zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, einen Kapuzenpullover und eine weiße medizinische Mund-Nasen-Maske getragen.

Dem Gesuchten wird vorgeworfen, gegen 21.10 Uhr den 75-Jährigen geschlagen und nach Wertsachen durchsucht zu haben. Anschließend soll der Angreifer ohne Beute zu Fuß in Richtung Universitätsstraße geflüchtet sein.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/cs)

