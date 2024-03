Polizei Köln

POL-K: 240315-1-K/BAB Mutmaßlich alkoholisierter Tesla-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - Auto und Handy sichergestellt

Köln (ots)

Auf der Tangente der Bundesautobahn 555 auf die 565 in Fahrrichtung Altenahr ist in der Nacht zu Freitag (15. März) ein 27 Jahre alter Tesla-Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen mit zwei Bäumen kollidiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem unverletzten Tesla-Fahrer einen Wert von rund 1,2 Promille. Laut mehrerer Zeugen soll sich der 27-Jährige kurz zuvor ein mögliches Rennen mit einem flüchtigen BMW geliefert haben.

Die Einsatzkräfte stellten den Tesla sowie das Mobiltelefon des Fahrers sicher und ordneten auf der Wache die Entnahme von Blutproben an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem möglichen Rennen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 1 zu melden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell