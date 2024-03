Polizei Köln

POL-K: 240315-4-K Mutmaßlicher Fahrraddieb nach Zeugenhinweisen und Videobeobachtung gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstag (14. März) gegen 15.10 Uhr an der innerstädtischen Ecke Rothgerberbach/Perlengraben einen 23 Jahre alten Verdächtigen gestoppt, der auf einem hochpreisigen, kurz zuvor gestohlenen Pedelec unterwegs war. Gegen 14.40 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, die den 23-Jährigen dabei beobachtet hatten, wie er zusammen mit einem noch flüchtigen Mittäter vor der Stadtbibliothek am Josef-Haubrich-Hof ein Fahrradschloss aufbrach. Geistesgegenwärtig fotografierte eine Zeugin das Geschehen mit ihrem Handy. Auch die Videoleitstelle lieferte den fahndenden Einsatzkräften Bilder des vom Tatort wegradelnden Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten das Fahrrad sicher. Der Verdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell