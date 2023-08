Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Steiningen (ots)

Am 05.08.2023 zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu dem Anwesen in der Meisericher Straße 5 in Steiningen.

Mittels einer Säge schnitten sie ein Loch in die hölzerne Hauseingangstüre und gelangte so in das Innere des Anwesens, nachdem sie zuvor mittels eines Steins ein Fenster im Bereich des Wohnzimmers eingeworfen hatten.

Im Inneren des Anwesens wüteten die Täter, ohne dass es den Anschein eines Diebstahls hatte, vielmehr wurde purer Vandalismus begangen.

In der Küche im Erdgeschoss und im Badezimmer im Obergeschoss wurden die Waschbecken und die Toilette mit Kleidung verstopft und im Anschluss die Wasserhähne der Becken, sowie der Duschschlauch mit warmem Wasser eingeschaltet.

Es kam somit dazu, dass an drei Stellen im Anwesen Wasser lief und überlief.

Im Obergeschoss lief das Wasser aus dem Badezimmer heraus auch auf den Boden des Flurs, wo es nach und nach durchsickerte und dazu führte, dass es im Flur des Erdgeschosses als "Regen" aus der Decke kam.

Durch das Wasser dürfte ein massiver Schaden an den Decken und Böden und ggfls. der Hausstatik entstanden sein.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

