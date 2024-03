Polizei Köln

POL-K: 240318-2-K Bedrohung im Bus am Autobahnkreuz Köln-West - Mann im Polizeigewahrsam

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (18. März) hat ein mutmaßlich mit einem Messer bewaffneter Mann (44) in einem Schienenersatz-Bus kurz vor dem Autobahnkreuz Köln-West Fahrgäste bedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz sowie die kurzzeitige Vollsperrung der Bundesautonbahn 1 ausgelöst. Die Polizisten nahmen den Angreifer in Gewahrsam. Die Businsassen blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll der alkoholisierte 44-Jährige gegen 13.45 Uhr mit einem Messer in der Hand alle sechs Fahrgäste nach Tabak gefragt, plötzlich gezielt die beiden Frauen bedroht und dann mehrfach mit dem Messer gegen die Fahrerzelle des Busfahrers (31) geschlagen haben.

Dieser alarmierte die Polizei und ließ alle Fahrgäste auf dem Seitenstreifen vor dem Autobahnkreuz aussteigen, wo die Beamten den Angreifer ergriffen. Die Autobahn wurde kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Hintergründe sind derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, befragt derzeit die Fahrgäste und sichert Spuren in dem Bus. Das genannte Messer konnte bislang nicht aufgefunden werden. (as/cs)

