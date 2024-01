Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Brilon (ots)

Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr wurden die Beamten zu einem Unfall auf der B 7 gerufen. Ein 81-jähriger Mann aus Jena befuhr mit seinem Auto die Straße zwischen dem Thülener- und Rösenbecker-Kreuz in Richtung Marsberg. Als er zum überholen von einem PKW und einem LKW ansetzte und bereits in Höhe des Hinterrades des Aufliegers vom LKW war, scherte der überholte PKW aus. Die beiden Autos kollidierten miteinander. Die 64-jährige Fahrerin des ausscherenden PKW verlor die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit einem Baum zusammen. Der 81-jährige Mann kollidierte seitlich mit dem LKW und kam in einem Graben zum Stehen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Die 64-jährige Frau aus Bestwig und ihr 65-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 52-jährige LKW-Fahrer aus Polen blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell