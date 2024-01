Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In mehrere Wohnungen eingebrochen

Meschede (ots)

Im Tatzeitraum von Heiligabend, 12:00 Uhr und dem vergangenen Mittwoch, 09:30 Uhr kam es zu Wohnungseinbrüchen in Meschede - Laer. An einem frisch sanierten Wohngebäude im Bereich der Windhäuser wurden durch Zeugen Einbruchspuren festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt und verursachten Sachschaden. Es wurden drei Wohnungen durchsucht. Hinweise auf Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Wohnungen waren zum Tatzeitpunkt noch unbewohnt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist sind und es möglicherweise auf hochwertige Werkzeuge abgesehen hatten. Solche waren jedoch nicht dort gelagert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell