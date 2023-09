POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 81-Jähriger aus Matersen im LK Rostock

Bützow (ots) - Am heutigen Tag, gegen 11:40 Uhr, wurde in Bützow am Bahnübergang des dortigen Bahnhofes ein 81-jähriger Bützower von einem Intercity erfasst und dabei tödlich verletzt. Die Bahnstrecke 6446 im Streckenabschnitt Bad Kleinen und Rostock sowie die Strecke Güstrow - Bützow ist derzeitig in beiden ...

mehr