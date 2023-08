POL-ME: Seniorinnen in Velbert und Hilden durch falsche Wasserwerker betrogen - Velbert / Hilden - 2308053

Polizei Mettmann

Am Dienstag, 15. August 2023, wurden eine 83-jährige Velberterin sowie eine 88-jährige Hildenerin jeweils Opfer der Betrugsmasche des falschen Wasserwerkers. Die Polizei ermittelt und möchte die aktuellen Vorfälle nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war geschehen:

Nachmittags klingelte es an den Türen einer 83-jährigen Seniorin aus Velbert sowie einer 88-jährigen Seniorin aus Hilden. Der Velberterin standen zwei unbekannte Männer gegenüber, die sich als Wasserwerker vorstellten und angaben, den Wasserstand überprüfen zu müssen. In Hilden gab sich ein Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und teilte der 88-Jährigen mit, dass er wegen eines Wasserschadens die Leitungen der Küche überprüfen müsse. Die hilfsbereiten Seniorinnen gewährten den vermeintlichen Wasserwerkern Einlass in ihre Wohnungen. Dort wurden sie von den Tatverdächtigen abgelenkt.

Als sich die falschen Wasserwerker aus den Wohnungen der Seniorinnen entfernten, bemerkten diese, dass ihnen Geld und Schmuck gestohlen wurden und sie alarmierten beide folgerichtig die Polizei. Trotz sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndungen konnten weder in Velbert noch Hilden die Tatverdächtigen im Umfeld angetroffen werden.

Die 83-jährige Velberterin beschreibt die beiden tatverdächtigen Männer als circa 20 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, dunkelblond und mit gepflegtem Erscheinungsbild.

Die 88-jährige Hildenerin beschreibt den Mann, der sich als falscher Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hat, als circa 40 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und mit dunklen, kurzen Haaren. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Polizei möchte die aktuellen Vorfälle nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der in Ihre Wohnung will.

