POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten

Sundern (ots)

Bereits am Freitag kam es in Sundern auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte im verkehrsberuhigten Bereich gegen 17:00 Uhr ein 33jährger Mann aus Arnsberg mit seinem Pkw in eine Parklücke ein. Dabei kam es zu einer Berührung mit einem anderen Fahrzeug, vermutlich ein dunkelfarbener Kombi. Der Unfallverursacher entfernte sich kurzfristig von der Unfallstelle, kehrte dann aber dorthin zurück. Das betreffende Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsste das zuvor abgestellte Fahrzeug an der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt sein. Der Geschädigte und auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

