POL-K: 240318-1-K Angriff auf 31 Jahre alten Kölner in Kalker Park - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen 75 Jahre alten Geschäftsinhaber in Köln-Lindenthal am späten Donnerstagabend (14. März), sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,70 Meter großen Verdächtigen. Der Mann soll sich vor der Tat auffällig lange auf der Aachener Straße in Höhe der Haltestelle "Melaten" aufgehalten haben. Er habe zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, einen Kapuzenpullover und ...

