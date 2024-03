POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Kriminalpolizei stellt Heroin, Kokain und Bargeld sicher - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Kriminalpolizei stellt Heroin, Kokain und Bargeld sicher - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigsburg

Drei Tatverdächtige gingen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf einem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Schwieberdinger Straße am Montagnachmittag, 18.03.2024, in Ludwigsburg ins Netz. Dem voraus gingen intensive Ermittlungen gegen einen 32-Jährigen, der verdächtigt wird, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln im Raum Ludwigsburg zu betreiben.

Im Rahmen der, unter anderem auch verdeckt geführten, Ermittlungen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige am 18.03.2024 eine Lieferung Rauschgift in Empfang nehmen würde. Hierauf führten Beamtinnen und Beamte des Mobilen Einsatzkommandos des Polizeipräsidiums Einsatz (MEK) Observationsmaßnahmen durch. Die Ermittler der Kriminalpolizei konnten anschließend den 32-Jährigen sowie zwei 42 Jahre alte Männer auf dem Parkdeck beobachten und griffen die Tatverdächtigen auf, als diese vermutlich im Begriff waren, das vermeintliche Drogengeschäft zu besiegeln. Die anschließende Durchsuchung des Audi der beiden 42-Jährigen förderte mehrere Pakete mit Heroin sowie Kokain und einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu Tage, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden sie noch an jenem Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Tatverdächtige Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Gegen den 32-jährigen iranischen Mann und einen der beiden deutschen 42-Jährigen, die beide aus dem Raum Aachen stammen, setzte er die Haftbefehle in Vollzug und wies sie in Justizvollzugsanstalten ein. Der Haftbefehl gegen den zweiten 42-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

