Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenfrage bringt Betrüger aus dem Konzept

Kaiserslautern (ots)

Mit einer einfachen Gegenfrage hat ein Mann aus dem Stadtgebiet mutmaßliche Betrüger aus dem Konzept gebracht. Die Unbekannten hatten mit einer altbekannten Masche versucht, den Senior auszuhorchen.

Der 76-Jährige meldete am Dienstag der Polizei, dass er einen merkwürdigen Anruf erhalten habe. Demnach hatte sich ein Mann bei ihm telefonisch gemeldet und sich als Beamter der Kriminalpolizei Kaiserslautern ausgegeben. Der angebliche Polizist gab vor, dass es in der Nähe der Wohnung des Seniors einen Einbruch gegeben habe. Dort sei eine Namensliste gefunden worden, auf der auch der Name des 76-Jährigen stehe. Der Anrufer wollte deshalb wissen, ob es in der Wohnung des Mannes ein Schließfach oder einen Safe gebe. Der Senior beantwortete die Fragen, stellte dann aber die Gegenfrage, wofür die Polizei dies wissen wollen - sofort wurde von dem Unbekannten das Telefonat beendet.

Der 76-Jährige rief daraufhin selbst bei der Kripo an, um sich zu erkundigen. Dort erfuhr er, dass es sich bei solchen Anrufen um gängige Betrugsmaschen handelt, mit denen die Täter herausfinden wollen, ob beim Opfer etwas zu holen ist. - Deshalb unsere Empfehlung an alle, denen am Telefon solche und ähnliche Fragen gestellt werden: Am besten nicht darauf eingehen, sondern einfach auflegen! |cri

