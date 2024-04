Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Unfall in der Königstraße, bei dem der beteiligte Radfahrer verletzt wurde. Eine Polizeistreife steuerte die Unfallörtlichkeit an. Den bisherigen Ermittlungen zu den genauen Abläufen zufolge waren der Pkw-Führer und der Radfahrer in gleicher Richtung in der Königstraße unterwegs. Als eine Ampel für den Autofahrer grün zeigte, wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah der 60-Jährige den auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer. Der 30-Jährige stieß dabei mit dem Spiegel des VW T-Roc zusammen. Der Rennradfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

